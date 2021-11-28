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Китай жестко отреагировал на американские маневры у российских границ с отработкой ядерных ударов. Он дал Соединенным Штатам понять, что если их провокации достигнут цели, то воевать придется не только с Москвой, но и с Пекином. Что для Вашингтона является настоящим ночным кошмаром, пишет издание NetEase.

Авторы напоминают, что США провели учения своих «стратегов» B-1B Lancer и B-52. Сразу 10 бомбардировщиков устремились к границам России с двух сторон и отработали удары по важным стратегическим объектами крылатыми ракетами с ядерными боеголовками. Подобного давления на Москву не было даже во времена Советского Союза и холодной войны.

Россия ответила на эту провокацию. Ее стратегический бомбардировщик Ту-95МС появился над Японским и Южно-Китайским морями, причем эти маневры были поддержаны Китаем. Пекин отправил на усиление свои ракетоносцы H-6, что вызвало обеспокоенность США.

Это логично, отмечают эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия». США больше всего на свете опасаются объединения России и Китая в альянс, который не оставит от НАТО камня на камне.

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