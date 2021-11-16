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Британия, которая отправила свою авианосную ударную группу возвращать стране титул «владычицы морей», оказалась унижена Россией и Китаем. После провокаций, которые Лондон организовал, чтобы вырасти в собственных глазах, его корабли трусливо «бежали, поджав хвост», написали авторы китайского издания Net Ease.

Они напоминают, что все началось с эсминца «Дефендер» в конце июня этого года. Россия моментально отреагировала на вторжение корабля в собственные территориальные воды и изгнала его оттуда предупредительной стрельбой и бомбометанием.

Неприятности постигли британский авианосец Queen Elizabeth и в Южно-Китайском море. Там он затеял учения с Сингапуром, однако повышенная активность китайского флота заставила бежать и оттуда.

Последняя провокация состоялась сравнительно недавно. Британский самолет RC-135 опасно приблизился к границе РФ в Крыму, однако на перехват тотчас же вылетели истребители Су-35 и заставили нарушителя сменить курс.

В результате попытки обрести статус «владычицы морей» обернулся для Британии позором и унижением от России и Китая. Впрочем, и достижения тоже есть – ее АУГ имеет высокие шансы завершить поход целой и невредимой.

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