Российские фрегаты «Адмирал Горшков» получают новейшее вооружение, способное создать американским морякам «проблемы деликатного характера», пишет китайский портал NetEase. Авторы поясняют, что речь идет о станциях 5П-42 «Филин», предназначенных для создания визуально-оптических помех.

Это вооружение поражает системы ночного видения и оборудование для лазерного наведения кораблей противника. Помимо этого, оно способно также оказывать воздействие на нервную систему. После его использования солдаты жалуются на галлюцинации, головокружение и сильную тошноту.

По мнению экспертов, публикацию которых в переводе представил портал «ПолитРоссия», Москва собирается использовать фрегаты «Адмирал Горшков», уже имеющие на вооружении такие системы, против экипажей американских кораблей.