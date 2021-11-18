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На новостном сайте Avia.pro отметили, что в социальных сетях начали появляться фото и видео сотен танков армии РФ, которые движутся в сторону российско-украинской границы.

На размещенных кадрах можно увидеть огромную колонну бронетехники, которая, по утверждениям авторов видео, направляется к приграничной территории. При этом в Минобороны России никак не прокомментировали данную информацию. Ранее в ведомстве отмечали, что речь идет об обычной передислокации боевой техники.

Указывается, что в роликах можно увидеть не только модифицированные танки Т-72Б2 и Б3, но также современные системы РЭБ, САУ, бронетранспортеры и другие виды военной техники. Все они были замечены в ста-двухстах километрах от украинской территории. Эксперты при этом напомнили, что в этом районе находятся военные базы России, поэтому нет ничего странного в появлении танков в нем.

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