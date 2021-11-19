Немецкие специалисты сумели вырастить гриб, который имеет вкус и запах земляники.

Как отмечается, в эксперименте учёные выращивали грибы пории кокосовидной на отходах производства смородинового сока. Такие грибы могут расщеплять продукты, превращая их в растительную биомассу. После этого они начинают перерабатывать их, выделяя во время этого процесса запахи фруктов и цветов.

Поначалу добиться нужно эффекта не удалось. Но затем учёные начали использовать различные добавки, такие как нитрат аммония, монокалийфосфат, и другие. Благодаря этому грибы начали выделять летучие молекулы, являющиеся основой для земляничного запаха. Это подтвердили приглашённые специалисты по ароматам пищевых продуктов. Также грибы приобрели вкус, похожий на землянику.

Недавно учёные рассказали о ещё одной причине, которая могла привести к вымиранию видов. В этом они обвинили быструю эволюцию.