Руководителю Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексею Барабанщикову пытаются вменить статью о причинении ущерба (ст. 165 УК РФ), но прокуратура не может найти достаточных доказательств. Не исключено, что сторона обвинения будет искать новые признаки более тяжких составов преступлений в отношении главы УСП.

Барабанщикова уже допросили, но других причастных к так называемому «преступлению» следствие не назвало. В постановлении о возбуждении уголовного дела также фигурируют некие неустановленные лица, в числе которых и сотрудники «КСП Красносельского района».

Барабанщиков входит в состав совета директоров этого предприятия. Его пытаются обвинить в причинении ущерба городскому бюджету после прошлогодних торгов на поставку питания в Пушкинском районе.

КСП победил благодаря высокой оценке неценовых критериев. Комбинат получил контракт при минимальном снижении стоимости. Это сторона обвинения и считает ущербом. По словам адвоката Сергея Шулдеева (бюро «Q&A»), статья 165 УК РФ применяется довольно редко.

«Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием имеет ряд отличий от классического мошенничества, основным из которых является отсутствие признаков хищения. То есть, имущество или денежные средства не выбывают из владения собственника», – объяснил адвокат.

По этой же статье привлекают тех, кто уклоняется от уплаты коммунальных услуг. Другими словами, денежные средства не воруют – их не перечисляют.

«В соответствии с данными судебного департамента, за 2020 год по данной статье осуждено менее 100 человек, это учитывая, что в ряде случаев имела место переквалификация по изначально возбужденному мошенничеству. Практика правоприменения рассматриваемой статьи до конца не сложилась и следственные органы стараются обосновать именно факт хищения, чтобы вменить в вину состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК РФ», – рассказывает Шулдеев.

Не исключено, что дело Барабанщикова повлечет за собой и другие обвинения. По данным СМИ, прокуратура будет искать доказательства и причины обвинить главу УСП хоть в чем-то. Причина этому – высказывания Барабанщикова о махинациях поставщиков питания и районных чиновников.

Очередное заседание по делу состоится 15 ноября. До этого времени сторона обвинения должна найти достаточные доказательства.