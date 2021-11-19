Всего в 800 метрах от границы с Беларусью начали военные учения украинской Национальной гвардии. Маневры проходят в непосредственной близости от КПП «Новые Яриловичи».

Телеканал «Дом» рассказал, что нацгвардейцы были отправлены на границу для усиления постов. Они практически сразу прошли ежедневную тренировку и провели короткие маневры для отработки основных действий по охране украинских рубежей.

Численность нацгвардейцев не уточняется, однако сообщается, что совместными усилиями Пограничной службы и Национальной гвардии может быть отражена любая попытка вторжения на Украину.

По словам заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, на границе с Беларусью будет постоянно находиться около 8500 военнослужащих в связи с миграционным кризисом на рубежах Польши и возможными негативными его последствиями.