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Североатлантический альянс стягивает к границам Польши и Белоруссии тяжелое вооружение и технику якобы для «сдерживания России». Издание «Известия» ссылается на социальные сети, которые запестрили фотографиями эшелонов с самоходными артиллерийскими установками Paladin производства США.

Железнодорожные составы направлялись в сторону белорусской границы через польский город Легвица. Помимо этого, бронетехника идет в направлении Минска из ФРГ и Великобритании. Последняя намерена отправить в регион около 250 танков и артиллерийских установок.

Информация о переброске Альянсом техники и тяжелой артиллерии в Польшу получила официальное подтверждение в Министерстве обороны России. Все это происходит на фоне откровенного западного вранья о подготовке РФ к войне с Украиной и стягивании войск к границам этой страны.

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