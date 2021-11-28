Североатлантический альянс стягивает к границам Польши и Белоруссии тяжелое вооружение и технику якобы для «сдерживания России». Издание «Известия» ссылается на социальные сети, которые запестрили фотографиями эшелонов с самоходными артиллерийскими установками Paladin производства США.

Железнодорожные составы направлялись в сторону белорусской границы через польский город Легвица. Помимо этого, бронетехника идет в направлении Минска из ФРГ и Великобритании. Последняя намерена отправить в регион около 250 танков и артиллерийских установок.

Информация о переброске Альянсом техники и тяжелой артиллерии в Польшу получила официальное подтверждение в Министерстве обороны России. Все это происходит на фоне откровенного западного вранья о подготовке РФ к войне с Украиной и стягивании войск к границам этой страны.