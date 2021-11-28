Новый десантный транспортный корабль ВМС США, способный доставлять танки M1 Abrams, оружие и морских пехотинцев с корабля на берег, делает решающие шаги на пути к войне с хорошо вооруженным противником. Об этом пишет в National Interest военный эксперт Крис Осборн. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Корабль SSC (Ship-to-Shore Connector, «соединитель судно-берег») от компании Textron, предназначенный в конечном итоге заменить классическое судно на воздушной подушке (LCAC), завершило этап судостроительных тестов на соответствие системы требованиям командования военно-морских сил.

SSC продвигают технические новшества во многих ключевых аспектах, что включает новейшие компьютерные технологии, способные уменьшить размер экипажа и ввести новые уровни автономности. Представители компании-производителя пояснили, что построенные Textron SSC также включают в себя автоматизированное управление движением и модернизированные двигатели. Разработчики отмечают, что бортовые компьютеры быстро вычисляют важные детали, такие как скорость ветра и навигационную информацию.

Корабли SSC построены из более легких композитных материалов и, следовательно, могут нести больше полезной нагрузки с корабля на берег, включая возможность перевозки 74-тонного танка M1 Abrams. По словам представителей ВМС, 72 существующих LCAC флота, находящиеся на вооружении с 1980-х годов, могут перевозить только до 60 тонн, развивать скорость до 36 узлов и имеют дальность хода до 200 морских миль.

Новые двигатели SSC Rolls Royce – те же, что сейчас устанавливают на самолет-конвертоплан MV-22 Osprey, они увеличивают мощность корабля.

Разработчики Textron также указали, что новые SSC перешли на более низкую частоту для судовой электроники – с 400 герц на 60 герц, чтобы лучше синхронизировать корабельные системы с общими стандартами ВМФ.

Инновации, встроенные в SSC, в значительной степени предназначены для адаптации к новой среде угроз, в которой могут потребоваться более тяжелые транспортные средства для более быстрого развертывания высадки с корабля на берег. Боевые бронированные машины, такие как танки M1Abrams, обычно требуют много времени для развертывания на передовой.

Однако, если тяжелобронированная техника сможет быстро перебраться с десантного корабля для поддержки атаки с берега, это открывает возможности для более глубокого и длительного вторжения при помощи высадки десанта. Это обеспечивает более разнообразное и успешное развитие атаки, при котором танки M1 Abrams могут поддерживать вооруженные десантные машины.

Это также создает обстоятельства, при которых более тяжелая броня может быть более рассредоточенной и, следовательно, менее сконцентрированной. Чем больше тяжелых средств объединено вместе, тем более уязвимыми они могут быть для вражеского огня, а датчики и оружие большей дальности все в большей степени позволяют использовать более рассредоточенные варианты десантной атаки.