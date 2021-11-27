NASA отправила в космос зонд-камикадзе, который должен будет изменить орбиту астероида.

Как отмечается, зонд предназначен для отработки одного из способов, позволяющих защитить Землю от космических тел, которые могут представлять опасность. Для изменения орбиты Земли он использует таран.

Запуск зонда DART состоялся 24 ноября. Осуществлён пуск был с космодрома Ванденберг, который расположен в Калифорнии. Указывается, что аппарат имеет солнечные и звёздные датчики, камеру DRACO, а также кубсат, который будет отделён от зонда за несколько дней до столкновения с астероидом. После этого он будет проводить наблюдение за столкновением.

Для того, чтобы зонд долетел до цели, будут задействованы ксеноновые ионные двигатели.

Ранее мы сообщали о том, что ракета-носитель американской компании Astra впервые вышла на орбиту. Все предыдущие пуски были неудачными.