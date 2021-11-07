Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опасается, что Соединенные Штаты могут отдать стране прямой приказ развязать войну с Россией. Так он прокомментировал недавние публикации в американских СМИ о войсках РФ на «украинских границах».

Напомним, что откровенное вранье распространило издание Politico. Журналисты написали, что на границе с Украиной Россия скапливает бронетехнику, которая якобы не вернулась на места постоянной дислокации после учений Запад-2021.

Эту информацию сразу же опровергла Россия, а через пару дней начала опровергать и Украина. Об отсутствии войск высказались Минобороны страны, а также пограничная служба.

Данилов заявил, что войск действительно на границе нет и совершенно непонятно, зачем Соединенным Штатам нужны такие фейки. По мнению экспертов, США давно намекают, что Киеву пора бы броситься в атаку на Россию, но власти страны не хотят замечать подобных намеков. Проблема лишь в том, что партия войны на Украине с каждым годом становится все мощнее и влиятельнее, а намеки США – все настойчивее. И если они отдадут прямой приказ, то война превратится в реальность.