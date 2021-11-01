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Киев очень близок к разрушению всей системы обороны самопровозглашенных республик Донбасса и выходу на границу с Россией. Такие возможности ему обеспечил захват села Старомарьевки.

Все дело в том, что от этого населенного пункта всего три десятка километров по прямой до российских рубежей. Киев получил возможность наносить удары по Тельманово и постепенно продвигаться дальше. Прямо до границы.

Таким образом Киев отсечет всю южную часть ДНР и окажется на самых российских рубежах. Однако делать это он вряд ли будет, так как сразу же окажется под ударом и с востока, и с запада. Не исключено, что Украина готова к этому и к большим потерям. Она намеревается уничтожить систему обороны ДНР и ЛНР, а это для нынешнего руководства страны куда важнее человеческих жизней.

ДНР и ЛНР вряд ли успеют быстро отреагировать, если Киев действительно пойдет таким путем. Народ устал от войны и не слишком активно реагирует на призывы к мобилизации. Поэтому единственная надежда самопровозглашенных республик возлагается на Россию, которая не может оставить их на растерзание Киеву.

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