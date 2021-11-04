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Над Черным морем, в непосредственной близости от российских границ уже второй раз появляется американский самолет целеуказания Boeing E-8C. Эксперты портала Avia.Pro предполагают, что Соединенные Штаты намерены нанести удар по Донбассу крылатыми ракетами «Томагавк».

Они поясняют, что раньше в акваторию Черного моря зашел эскадренный миноносец ВМС США USS Porter. Он несет на борту 90 крылатых ракет. Вполне вероятно, что его прислали в акваторию не только для демонстрации силы, которая давно никому не интересна, кроме Украины, но и для поддержки ВСУ.

После встречи президента Украины Зеленского с американским коллегой Джо Байденом, а также после визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина эксперты заговорили о возможном вмешательстве Соединенных Штатов в конфликт на Донбассе. Однако многие из них отмечают, что в этом случае США рискуют нарваться на ответ России, которая уничтожит эсминец и другие корабли НАТО в Черном море, причем сделает это всего за несколько минут.

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