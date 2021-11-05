Киев намерен наращивать количество имеющихся на вооружении беспилотников «Байрактар ТБ2», заявил начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала. Он также прокомментировал недавнее применение такого дрона на Донбассе.

По словам начштаба, Bayraktar был отправлен по приказу Главнокомандующего Валерия Залужного для уничтожения гаубицы ополченцев. Это якобы была самооборона, на которую Киев имеет полное право.

Шаптала также заявил, что Украина не намерена останавливаться в покупках БПЛА, так как они являются весьма эффективным видом вооружения. Киев будет покупать новую партию беспилотников.

Напомним, что об отсутствии каких-либо нарушений Минских соглашений во время использования дрона ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, удар по гаубице наносился с территории страны, а «Байрактар» не пересекал линию разграничения.