читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала не подтвердил информацию о переброске российских войск на границу с Украиной. Напомним, о ней написали американские издания Politico и Washington Post.

Журналисты обоих изданий нашли российские войска «на рубежах Украины», хотя ни населенный пункт Ельня, ни вся Смоленская область с соседней страной не граничит. Шаптала подтвердил, что западные СМИ ошибаются. На самом деле, Киев удерживает ситуацию под контролем и не видит перемещений российских войск.

«После того, как были предоставлены данные, мы опять оценили ситуацию и никакого наращивания усилий на госгранице с Украиной не было и нет. Ситуация вокруг нашей страны контролируемая. Никакого наращивания усилий РФ сейчас нет», – заявил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что публикации о переброске российских военнослужащих – это продолжение кампании по дискредитации России.

Вам может понравиться

Лукашенко рассказал о перезагрузке экономического пространства Союзного государства

Союзное государство и перезагрузка его экономики позволят защитить интересы России и Беларуси в общемировом пространстве, заявил Александр Лукашенко. Белорусский лидер также подчеркнул, что пришло время продолжать движение по пути строительства

NYT: Корпорация Google готова снова предоставлять Пентагону свои технологии

После трехлетнего перерыва корпорация Google намерена снова сотрудничать с Пентагоном. Издание New York Times напоминает, что в 2018 году ряд сотрудников Минобороны США отказались от работы с поисковым гигантом, однако

Эксперт Коротченко: США хотят превратить Черное море в театр боевых действий

Американские корабли все чаще бороздят просторы Черного моря. Вслед за флагманским Mount Whitne, доставившим в регион штаб Шестого флота США, и эсминцем USS Porter с крылатыми ракетами «Томагавк», здесь появился
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 6 ноября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 6 ноября – пасмурно, до 13 °C | Подольск: погода, 6 ноября – переменная облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 6 ноября – переменная облачность, до 17 °C |