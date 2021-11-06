Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала не подтвердил информацию о переброске российских войск на границу с Украиной. Напомним, о ней написали американские издания Politico и Washington Post.

Журналисты обоих изданий нашли российские войска «на рубежах Украины», хотя ни населенный пункт Ельня, ни вся Смоленская область с соседней страной не граничит. Шаптала подтвердил, что западные СМИ ошибаются. На самом деле, Киев удерживает ситуацию под контролем и не видит перемещений российских войск.

«После того, как были предоставлены данные, мы опять оценили ситуацию и никакого наращивания усилий на госгранице с Украиной не было и нет. Ситуация вокруг нашей страны контролируемая. Никакого наращивания усилий РФ сейчас нет», – заявил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что публикации о переброске российских военнослужащих – это продолжение кампании по дискредитации России.