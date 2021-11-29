Западное издание Covert Shores заинтересовалось пропагандистским видеороликом, посвященным пограничникам Азербайджана. На этой записи авторы публикации разглядели подводные аппараты, предназначение которых осталось для них загадкой.

Эксперты отметили, что Азербайджан постоянно занимается разведкой и добычей газа и нефти в Каспийском море, поэтому наличие в его распоряжении подводных лодок нельзя назвать чем-то необычным. Однако ролик посвящен пограничной службе, а для нее польза от продемонстрированных аппаратов остается непонятной.

На подлодках, имеющих компактные размеры, невозможно перебрасывать водолазов или осуществлять транспортировку десанта. Также на них отсутствует какое-либо вооружение. Для длительного плавания они тоже не подходят, их максимум – это погружение и подъем.

Подобные подводные аппараты выпускает компания SeaMagine. Они применяются в рекреационных целях и пользуются большим спросом у владельцев огромных яхт. Вполне вероятно, что и азербайджанские подлодки тоже предназначены для чего-то подобного.