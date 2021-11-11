На границе между Польшей и Белоруссией скончался 14-летний ребёнок. Об этом рассказали мигранты из Ирака польскому порталу OKO.press.

Как сообщается, инцидент произошёл в Кузнице. Подросток умер, по словам очевидцев, от простуды. Родом мальчик был из Курдистана. Также было заявлено, что его тело доставили в больницу белорусские пограничники.

За день до этого в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлено, как военные Белоруссии несут кого-то на носилках. При этом их сопровождали медики. На тот момент было предположено, что военные несут кого-то мигрантов. Понять, жив он ещё или уже мертв, по видео невозможно.

Согласно заявлению Госпогранкомитета Белоруссии, в понедельник множество беженцев, большая часть из которых являлась курдами, направились к польско-белорусской границе. На линии границы остановилось более двух тысяч беженцев, в основном женщины и дети.

Недавно Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ситуация на границе с Польшей будет только ухудшаться. Если мигранты прорвутся на территорию Польши, проблем станет намного больше.