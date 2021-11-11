читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На границе между Польшей и Белоруссией скончался 14-летний ребёнок. Об этом рассказали мигранты из Ирака польскому порталу OKO.press.

Как сообщается, инцидент произошёл в Кузнице. Подросток умер, по словам очевидцев, от простуды. Родом мальчик был из Курдистана. Также было заявлено, что его тело доставили в больницу белорусские пограничники.

За день до этого в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлено, как военные Белоруссии несут кого-то на носилках. При этом их сопровождали медики. На тот момент было предположено, что военные несут кого-то мигрантов. Понять, жив он ещё или уже мертв, по видео невозможно.

Согласно заявлению Госпогранкомитета Белоруссии, в понедельник множество беженцев, большая часть из которых являлась курдами, направились к польско-белорусской границе. На линии границы остановилось более двух тысяч беженцев, в основном женщины и дети.

Недавно Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ситуация на границе с Польшей будет только ухудшаться. Если мигранты прорвутся на территорию Польши, проблем станет намного больше.

Вам может понравиться

Экс-депутат Рады заявила, что Янукович может вернуться на пост главы Украины

Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман заявила, что Виктор Янукович, который ранее являлся лидером Украины, может вновь возглавить страну. Согласно заявлению Герман, Янукович был отстранён от власти незаконным образом. Во времена
  • Анна
  • 10.11.2021
  • читать 1 минуту

Неподалеку от российской авиабазы в Сирии произошел мощный взрыв

Турция использовала беспилотный аппарат ANKA-S для удара по автомобилю курдов в сирийском городе Камышлы. Ситуация является весьма неприятной, так как мощный взрыв прогремел буквально в пятистах метрах от российской авиабазы,

Кабмин Японии высказался против перехода США к политике неприменения ядерного оружия первыми

Соединенным Штатам нет никакого смысла переходить к политике неприменения ядерного оружия первыми. Сперва это должны сделать все остальные государства, которые имеют стратегическое вооружение, заявили представители японского правительства. Генсек Кабмина Японии
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 ноября – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 11 ноября – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 ноября – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Королев: погода, 11 ноября – ясно, до 2 °C | Подольск: погода, 11 ноября – переменная облачность, до 2 °C | Армавир: погода, 11 ноября – небольшая облачность, до 5 °C |