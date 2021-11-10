Киев регулярно заявляет о своих «победах» на Донбассе и тщательно скрывает информацию о потерях. Между тем, только за последнюю неделю украинские ВСУ потеряли около 20 единиц боевой техники в результате внезапных контратак защитников Донбасса, сообщил портал Avia.Pro.

ВСУ понесли столь крупные потери на горловском направлении и у Станицы Луганской. Удары ополчения стали неприятным сюрпризом для ВСУ. Тем более, что некоторые боевые машины уже не подлежат восстановлению после мощных артиллерийских обстрелов.

Отмечается, что защитники Донбасса атаковали ВСУ только в ответ на их обстрелы. По другому у них бы не получилось – отсутствие полноценной разведки с воздуха и высокоточных ракет позволяет выявлять технику противника только после того, как она открывает огонь по позициям ДНР.

Командиры ВСУ не торопятся распространяться о потерях. Они отлично понимают, что армия и без того деморализована и не особо рвется в бой. ВСУ сейчас продолжает атаки в попытке выманить на себя технику ДНР, уничтожить ее и захватить новые населенные пункты, однако пока ни одна из таких вылазок не оказалась успешной.