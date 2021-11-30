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На Крымском полуострове и в Арктике планируется развертывание береговых комплексов «Бал» с противокорабельными ракетами Х-35. Источники в военном ведомстве сообщили, что эти БРК будут нести круглосуточное боевое дежурство.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков напомнил характеристики комплексов «Бал», которые в настоящий момент завершают испытания. Они оснащаются малозаметными ракетами Х-35, дальность поражения целей которыми может достигать 160 километров. Грамотно продуманная улучшенная аэродинамика значительно увеличила скорость боезарядов. Поэтому кораблям потенциального противника лучше не рисковать заходить в те зоны, которые охраняются БРК.

Сразу после испытаний комплексы будут переданы на вооружение Северного флота и в подразделения Береговой охраны, дислоцирующиеся в Крыму.

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