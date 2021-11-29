читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Станислав Митрахович, специалист в области энергобезопасности, отметил, что «Газпром» может остановить транспортировку газа через польские территории после того, как Варшава выдвинула ему новые условия.

Согласно его словам, польские власти ранее утвердили дополнительные правила для российской компании, связанные со свободным рынком. Отныне «Газпрому» нужно будет ориентировать свою стратегию не на заключение долгосрочных соглашений, а на постоянно изменяющиеся цены с биржи. Разумеется, ей не выгодна подобная политика, поэтому она стала искать другие пути транзита энергоресурсов в Европу.

Специалист отметил, что наиболее оптимальным вариантом в этом случае является «Северный поток – 2». В настоящее время этот трубопровод находится на стадии сертификации. Именно по этой причине Польша выступает против того, чтобы его вводили в эксплуатацию. Митрахович отмечает, что действия РФ логичны и одобряются Евросоюзом.

Вам может понравиться

Express Tribune: Новая «великая игра России» в Южной Азии направлена на вытеснение США

Россия без большой огласки пытается заполнить пустоту, оставленную США после своего ухода из Афганистана, чтобы репозиционировать себя в качестве «великой державы» в Южной Азии и на Ближнем Востоке. Об этом

Врач рассказал россиянам о новом опасном штамме COVID-19 и призвал запасаться респираторами

Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев в беседе с издание Е1.RU рассказал о новом штамме коронавируса под названием «омикрон». По его словам, известно об этом штамме стало недавно и лишь
  • Анна
  • 27.11.2021
  • читать 1 минуту

Британцы заподозрили НАТО в подготовке вторжения в Россию

В комментариях под новостью на веб-портале Daily Mail, в которой представлено заявление Владимира Зеленского касательно обстановки на приграничных территориях, многие британские пользователи отметили, что не доверяют украинскому лидеру. Некоторые британцы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 ноября – пасмурно, до -5 °C | город Мытищи: погода, 29 ноября – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 ноября – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 29 ноября – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 29 ноября – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 29 ноября – облачно с прояснениями, до 16 °C |