Станислав Митрахович, специалист в области энергобезопасности, отметил, что «Газпром» может остановить транспортировку газа через польские территории после того, как Варшава выдвинула ему новые условия.

Согласно его словам, польские власти ранее утвердили дополнительные правила для российской компании, связанные со свободным рынком. Отныне «Газпрому» нужно будет ориентировать свою стратегию не на заключение долгосрочных соглашений, а на постоянно изменяющиеся цены с биржи. Разумеется, ей не выгодна подобная политика, поэтому она стала искать другие пути транзита энергоресурсов в Европу.

Специалист отметил, что наиболее оптимальным вариантом в этом случае является «Северный поток – 2». В настоящее время этот трубопровод находится на стадии сертификации. Именно по этой причине Польша выступает против того, чтобы его вводили в эксплуатацию. Митрахович отмечает, что действия РФ логичны и одобряются Евросоюзом.