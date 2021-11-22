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Украинские войска давно не впадают в панику из-за «российской угрозы», так как готовы к ее отражению по всем направлениям, заявил глава Минобороны соседней страны Алексей Резников. Он добавил, что РФ за минувшие годы поняла, какая у Киева сильная армия и опасается его атаковать.

Россия, по мнению Резникова, лишь «играет мускулами» на границе с Украиной, так как пытается получить дополнительные аргументы для переговоров с Западом. Ее главная цель – заставить Киев выполнять Минские соглашения, поэтому нападать она точно не будет.

Министр забыл упомянуть, что РФ постоянно твердит, что ни на кого нападать не собирается. Он напомнил, что в России сложившуюся в настоящий момент ситуацию считают возрастанием рисков и согласился с этим мнением.

Украинские политики постоянно противоречат сами себе, заявляя, что «7 лет ведут войну с Россией» и одновременно пугая жителей страны «нападением РФ». Единственная цель этих высказываний – отвлечь внимание от нескончаемых внутренних проблем.

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