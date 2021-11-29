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С такими журналистами, как Юрий Бутусов, Украине не нужны враги. Примерно в таком духе в украинском Министерстве обороны прокомментировали видеозапись, на котором репортер стреляет из гаубицы по «оккупантам» на Донбассе.

Представители военного ведомства пояснили, что риски обострения ситуации в юго-восточных регионах страны весьма высоки, о чем постоянно твердят США и НАТО. Россия якобы «только ждет повода для агрессии» и начала «наступления на Украину». В такой обстановке нельзя действовать так, как журналист Бутусов.

Он не только выложил в Сеть видео, но и снабдил ее описанием, которое вполне может использоваться для обвинений Украины в нарушении условий режима прекращения огня и игнорировании Минских соглашений. Все дело в том, что Бутусов стрелял из 152-миллиметровой гаубицы, которая запрещена в конфликте.

Таким образом журналист, сознательно или нет, выступил на стороне РФ и дал ей «повод» для обвинений в адрес Киева.

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