Турция обязательно задействует российские зенитно-ракетные комплексы С-400 для защиты своего воздушного пространства в нужное время и в нужном месте, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.

На слушаниях парламента он ответил на вопрос, где в настоящий момент находятся ЗРК, которые были приобретены ранее:

«Вы спрашиваете, где сейчас С-400. Разве произошла воздушная атака, при которой мы не использовали С-400? Все должны знать, что С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время», – заявил министр.

Слушания, которые проходили в турецком парламенте, были посвящены приобретению второй партии С-400 «Триумф» у России. Ранее о желании купить дополнительные ЗРК заявил президент Турции Тайип Эрдоган.