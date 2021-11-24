В одном из танковых полков 90-й дивизии ЦВО появится новая рота, которая получит на вооружение боевые машины поддержки танков «Терминатор». Дислоцироваться она будет на Урале, сообщили в главном военном ведомстве России.

Уже в 2022 году БМПТ будут задействованы во всех учениях и боевых стрельбах, которые будут проводиться мотострелками. После этого планируется создание еще одного нового подразделения при другом танковом батальоне.

БМПТ «Терминатор» – это созданная на шасси Т-90 боевая машина, поражающая воображение своей огневой мощью. Она вооружена двумя гранатометами АГС -17, несет на борту противотанковые ракеты «Атака» с головками лазерного самонаведения, обновленным танковым пулеметом Калашникова калибра 7,62 мм. Также БМПТ может вести огонь из двух 30-миллиметровых пушек 2А42. «Терминатор» создан для боевых действий в условиях городской застройки.