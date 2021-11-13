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Штабной корабль Шестого флота США Mount Whitney и эсминец USS Porter вместе с румынскими, украинскими и турецкими судами провели маневры в акватории Черного моря неподалеку от порта Констанца.

Сообщается, что учениях проходили в международных водах. После их завершения корабли направились в румынский порт.

Напомним, что американские корабли организуют военно-морские операции в Черном море с начала ноября. Россия уже высказала обеспокоенность их действиями, направленными на обострение ситуации в регионе. Кроме того, Москва отметила политические цели, которые США хотят достичь данными учениями.

США заявляют, что маневры в Черном море являются демонстрацией солидарности с Киевом, хотя эксперты уверены в желании Вашингтона приступить к военному освоению Украины.

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