Штабной корабль Шестого флота США Mount Whitney и эсминец USS Porter вместе с румынскими, украинскими и турецкими судами провели маневры в акватории Черного моря неподалеку от порта Констанца.

Сообщается, что учениях проходили в международных водах. После их завершения корабли направились в румынский порт.

Напомним, что американские корабли организуют военно-морские операции в Черном море с начала ноября. Россия уже высказала обеспокоенность их действиями, направленными на обострение ситуации в регионе. Кроме того, Москва отметила политические цели, которые США хотят достичь данными учениями.

США заявляют, что маневры в Черном море являются демонстрацией солидарности с Киевом, хотя эксперты уверены в желании Вашингтона приступить к военному освоению Украины.