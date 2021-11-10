Американское военное издание Military Watch отметило заявление Минобороны России о разработке системы ПВО С-550 и считает, что эта новинка может стать «следующим поколением» по отношению к комплексам С-350 или С-400 либо более специализированными системами для противоспутниковой войны. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

9 ноября Министерство обороны России объявило о разработке системы ПВО С-550, которая, как предположили государственные СМИ, может являться модификацией С-500, поскольку вместе с объявлением были опубликованы фотографии этой системы. В заявлении указывается, что в ходе встреч в Сочи с 1 по 3 ноября президент России Владимир Путин «особо подчеркнул важность опережающего развития отечественных систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также поставок С-350, С-500, С-550 для Вооруженных Сил».

Дальнейшие подробности о новой системе не сообщаются. Первые фотографии С-500 были обнародованы в июле после испытательного пуска на полигоне Капустин Яр по макетной баллистической ракете, и ожидается, что эти ЗРК вступят в строй до января 2022 года и будут способны поражать как дорогостоящие самолеты, такие как тяжелые бомбардировщики и реактивные самолеты ДРЛО, так и баллистические ракеты межконтинентальной дальности и спутники. В августе было начато серийное производство С-500.

До этого в России единственной системой ПВО со сходным с С-550 обозначением был относительно новый ЗРК средней дальности С-350, который был разработан как часть более широкой сети – для защиты ракетных батарей большой дальности, таких как С-400. Хотя системы дальнего действия, такие как С-500 и С-400, очень универсальны, они остаются уязвимыми для подавления, если не защищены надлежащим образом дополнительными системами более короткого действия, включая платформы средней дальности и платформы точечной защиты.

Хотя роль С-550 в качестве преемника С-350 может считаться вполне возможной, он также может явиться запланированной заменой комплексов С-400, который впервые начали поступать на вооружение с 2005 года и сейчас, возможно, уже приближаются к концу своего производственного цикла. Другие целевые возможности С-550 многочисленны, в том числе как более специализированной версии С-500, предназначенной для конкретной роли, такой как противоспутниковая война.

Обозначение С-550 потенциально могло бы относиться к экспортному варианту С-500 или к несколько иной ориентированной на экспорт конструкции, основанной на многих из тех же технологий, если бы не тот факт, что президент Путин сделал упор на поставку системы собственным вооруженным силам России.

Тот факт, что С-350, С-500, С-550 были выделены вместе, указывает на то, что из вышеупомянутых возможностей, С-550, скорее всего, станет заменой С-400, которая была самой важной системой, не упомянутой в заявлении Минобороны России.