Армейские силы специальных операций должны сыграть свою роль в противодействии России, указано в новом отчете аналитического центра Rand Corp., но им потребуется более конкретное назначение целей и задач, чтобы они были полезны в будущем. Об этом сообщает Military Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

С постоянно уменьшающейся ролью «борьбы с терроризмом» войска специальных операций находятся в переходном периоде, возвращаясь к традиционной вспомогательной роли в более широких усилиях по сдерживанию стран с военными возможностями, более сопоставимыми с США. В частности, армейские силы специальных операций должны сыграть свою роль в противодействии России, но им потребуется более конкретное назначение целей и задач, чтобы они были полезны в будущем.

Это указано в опубликованном в понедельник отчете по итогам исследования Rand Corp., профинансированного Командованием специальных операций армии США (ARSOF). В нем также говорится: «Хотя стратегическое руководство США провозглашает, что Соединенные Штаты вступили в новую эру конкуренции великих держав, концепции успеха в этой конкуренции остаются недостаточно развитыми».

Так что же могут принести армейские спецоперации в боевые действия? Возвращаясь к своим корням, особенно в том, что касается сил специальных операций (ССО), армейские спецназовцы должны работать с союзниками, чтобы усилить их возможности против врагов, таких как Россия, и в то же время дать США ситуационную осведомленность об условиях на местах.

«В условиях обострения конкуренции, когда высок риск вооруженного конфликта, ARSOF может помочь в защите от прокси-сил, используемых противниками США. ARSOF также может использоваться для срыва операций противника в защищенной среде и для оказания воздействий на противника, хотя наиболее агрессивные способы использования ARSOF – нетрадиционная война, направленная на свержение правительств противника – традиционно были действиями с высоким риском и относительно низкими показателями успеха», – говорится в отчете.

Авторы исследования отметили, что для достижения успеха армейским ССО необходимо несколько важнейших моментов:

Армейская доктрина, в частности, многодоменные операции, должна включать в себя конкретные указания для ССО.

Командование специальных операций и помощник министра обороны по специальным операциям / конфликтам низкой интенсивности должны проводить регулярные обзоры деятельности сухопутных войск, чтобы убедиться, что они соответствуют изменению акцента на «стратегическое соревнование».

ССО должны напрямую взаимодействовать с Россией, используя нетрадиционные методы или информационную войну только в редких случаях.

Войска специальных операций должны быть объединены с союзниками как часть «долгосрочной военно-политической стратегии», поскольку их прогресс имеет тенденцию к постепенному увеличению и измеряется успехами этих стран-партнеров в их собственных стратегиях.

«Вполне могут быть определенные контексты, в которых нетрадиционная война и агрессивное использование [операций в информационной среде] являются подходящими инструментами для Соединенных Штатов, чтобы вынудить Россию прекратить определенные действия или подорвать и снизить ее способность действовать. Но потенциальные преимущества таких инструментов должны быть тщательно взвешены с учетом затрат, рисков и вероятности успеха», – говорится в отчете.