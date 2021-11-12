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Варшава назвала провокацией действия мигрантов из лагеря на границе с Белоруссией, которые светили в глаза пограничникам лазерным лучом. Она заявила, что подобные действия могли навредить зрению военнослужащих, так как мощность лазера никому неизвестна.

Представитель Подляской комендатуры Катажина Зданович заявила также, что ответственность за подобные действия нелегалов лежит на Минске. Польша требует у властей Беларуси прекратить подобные провокации.

Ранее группа мигрантов попыталась прорваться на территорию Польши, однако сделать ей этого не удалось. Варшава заявила, что нелегалам помогали белорусские пограничники, которые якобы «проталкивали» беженцев на территорию соседней страны. Минск опроверг это заявление и сообщил, что военнослужащие РФ не принимают никакого участия в действиях мигрантов.

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