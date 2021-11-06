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Украинцы продолжают прославлять людей, которые повинны в геноциде поляков на Волыни в 1943–44 годах. Это, согласно заявлению замглавы МИД Польши Шимона Шинковского, является дискредитацией польского народа.

Он отметил, что после переворота в 2014-м Украина славит Степана Бандеру и Евгения Коновальца, Романа Шухевича и других националистов. Им ставят памятники, называют в их честь улицы, устраивают марши. Между тем, эти «герои» виновны в геноциде польского народа.

Стоит отметить, что никаких мер воздействия на Украину Шинковский не назвал. Все дело в том, что подобные действия Киева считает недопустимыми и Россия. В настоящий момент Варшаве это выгодно, поэтому она готова на определенный период времени забыть и о геноциде, и о дискриминации. Главное – хоть как-то насолить Москве.

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  • Анна
  • 06.11.2021
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