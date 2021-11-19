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Действующие на Украине тарифы на газ довели малые города страны до банкротства, уверен мэр Киева Виталий Кличко. Он пояснил, что реальная цена на голубое топливо гораздо выше тарифов, поэтому властям населенных пунктов приходится покрывать разницу из городских бюджетов.

Крупные населенные пункты как-то ухитряются выживать в таких условиях, а вот малым городам приходится совсем туго. Они не в состоянии оплачивать весьма большую разницу и в ближайшие месяцы могут оказаться на грани банкротства.

Кроме того, в государственной казне Украины тоже нет денег, чтобы выплачивать бюджетам малых городов обещанную денежную компенсацию. Правительство до сих пор не рассчиталось за прошлый год, поэтому когда они переведут требуемые средства за 2021-й, неизвестно.

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