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Украинские военные, которые находятся на Донбассе, массово увольняются со службы, сообщает представитель пресс-службы НМ ЛНР Александр Мазейкин. Он поведал, что из-за этого комбриг одного из подразделений ВСУ был вынужден отправить на передовую резервистов.

Из подразделения, которое базируется неподалеку от села Троицкое, одновременно уволилось 37 человек. При этом треть из них – это офицеры, которые высказали недовольство моральным состоянием украинской армии.

Комбриг Александр Зиневич из-за такого массового увольнения был вынужден привлечь к службе на передовой резервные подразделения.

В пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной ЛНР отмечают, что это не единственный подобный случай. Солдаты и офицеры ВСУ уходят на гражданку из-за плохого снабжения армии медикаментами и продуктами питания, а также из-за длительных задержек заработной платы.

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  • Анна
  • 24.11.2021
  • читать 1 минуту
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