читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За первую неделю ноября запасы энергетического угля на складах Украины сократились на 11,7 процентов. Всего же в ее распоряжении осталось не более 500 тысяч тонн топлива, из-за чего стране нужно готовиться к веерным отключениям электричества и перебоям в работе отопительных систем.

Эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич заявил, что прекращение поставок энергетического угля из России и Казахстана больно ударило по Украине. Раньше Киев спасался на международном рынке, однако биржевые цены на топливо существенно выросли, что исключает этот вариант.

Марунич уверен, что самопровозглашенные ЛНР и ДНР были бы не против продавать Украине энергетический уголь. Вот только она продолжает обстреливать республики вместо сотрудничества с ними.

Запасы угля заканчиваются слишком быстро и без поставок из России Киев обречен на проблемы с электричеством и отоплением. Однако выхода из этой ситуации найти пока не удается, что ставит страну на грань энергетического коллапса.

Вам может понравиться

Союз молодежи Турции: Учения США в Черном море – это всего лишь шоу

Турецкий Союз молодежи высказал свое мнение по поводу попыток Соединенных Штатов обойти конвенцию Монтре. Представители организации заявили, что США необходимо изменить данный документ, чтобы развязать большую войну в Черноморском регионе.

Заключенных тюрьмы штата Оклахома пытали популярной детской песенкой

Американский телеканал NBC News рассказал о жалобах четырех бывших заключенных на несколько необычные пытки в тюрьме в штате Оклахома. Их заставляли сидя в очень неудобных позах слушать детскую песню Baby

Эксперт Леонков пообещал “кладбище кораблей” всем желающим вытеснить РФ из Черного моря

Желание Соединенных Штатов и Великобритании вытеснить Россию из Черного моря грозит негативными последствиями всему Североатлантическому альянсу. В случае нарушения границ РФ и других провокаций НАТО получит «кладбище кораблей», уверен военный
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | город Мытищи: погода, 9 ноября – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 ноября – небольшая облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 ноября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев: погода, 9 ноября – небольшой дождь, до 9 °C | Подольск: погода, 9 ноября – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 9 ноября – пасмурно, до 17 °C |