За первую неделю ноября запасы энергетического угля на складах Украины сократились на 11,7 процентов. Всего же в ее распоряжении осталось не более 500 тысяч тонн топлива, из-за чего стране нужно готовиться к веерным отключениям электричества и перебоям в работе отопительных систем.

Эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич заявил, что прекращение поставок энергетического угля из России и Казахстана больно ударило по Украине. Раньше Киев спасался на международном рынке, однако биржевые цены на топливо существенно выросли, что исключает этот вариант.

Марунич уверен, что самопровозглашенные ЛНР и ДНР были бы не против продавать Украине энергетический уголь. Вот только она продолжает обстреливать республики вместо сотрудничества с ними.

Запасы угля заканчиваются слишком быстро и без поставок из России Киев обречен на проблемы с электричеством и отоплением. Однако выхода из этой ситуации найти пока не удается, что ставит страну на грань энергетического коллапса.