В последние время западные политики всячески пытаются очернить российскую «ЧВК Вагнера» и отговорить африканских лидеров от сотрудничества с ней. Молодой депутат из Мали Нухум Сарр считает, что попытки Запада не возымеют никакой силы.

Политик подчеркнул, что его страна долгое время находилась под «военной опекой» Франции, которая якобы боролась с террористами в регионе Сахеля. Однако в реальности, Париж просто прикрывался борьбой с боевиками ради контроля над природными ресурсами.

«Французское руководство сделало катастрофический выбор по отношению к нашей стране. Они предпочитали поддерживать вооруженные сепаратистские группы, лишенные какой-либо легитимности», — отметил Сарр.

Такая политика Франция привела к тому, что Мали больше не могла полагаться на Париж и начала реформировать свою собственную армию. Поэтому для обучения войск были приглашены профессионалы из российской «ЧВК Вагнера». Разумеется, данное решение вызвало неодобрение с французской стороны. Однако Сарр подчеркивает лицемерие западного взгляда на работу россиян:

«Когда Париж привлекает французскую частную военизированную компанию Amarante International, это не проблема. Когда американцы заключают подряд с Blackwater, это не проблема, но когда дело доходит до «Вагнера», все меняется», — отметил Сарр.