Учёные предположили, что жизнь на Земле могла зародиться благодаря метеоритам с Марса.

Как сообщается, время от времени учёные находят метеориты с Марса в различных регионах Земли. Отмечается, что некоторые такие образцы содержат структуры, которые, предположительно, образовались благодаря бактериальной жизни. В свою очередь, это может указывать на то, что жизнь на Земле произошла с Марса.

Часть учёных с этой теорией не согласна. Они считают совершенно наоборот – что экспедиции с Земли случайно принесли на Марс бактерии. Потом следы этих бактерий были обнаружены в образцах, которые собрали отправленные на Красную планету аппараты. Таким образом, учёные запутали самих себя.

Данное предположение не лишено оснований, так как космические аппараты должны быть совершенно стерильны, чтобы случайно не доставить на другие планеты земные бактерии. Обеспечить полную стерильность довольно затруднительно.

Недавно учёные сообщили, что в далёкой галактике SPT0311-58 были найдены признаки воды. Отмечается, что эта галактика обладает огромной массой и повышенным красным смещением.