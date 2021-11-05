Команда астрономов смогла обнаружить следы воды в одной из самых далеких галактик Вселенной, воспользовавшись системой радиотелескопов ALMA.

Речь идет о космическом объекте SPT0311-58, который в действительности представляет собой сразу 2 звездных скопления. Исследователи смогли обнаружить в одном из них молекулы монооксида углерода и воды, которые крайне важны для возникновения известной нам жизни. Специалисты отмечают, что эта галактика обладает огромной массой и повышенным красным смещением. Она содержит в себе большое количество пыли и газа, что позволяет ученым лучше понять то, как именно данные элементы повлияли на развитие нашей Вселенной.

Астрономы указывают на то, что звезды в первых галактиках образовываются с огромной скоростью, которая во много тысяч раз превышает аналогичный показатель Млечного пути. Поэтому ученым было интересно определить качества данных космических объектов и изучить взаимодействие между галактиками.