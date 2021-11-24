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Президент Украины Зеленский возопил об очередной «российской агрессии» сразу после того, как националисты развернули в центре столицы баннер с обвинениями во лжи в адрес главы государства. Львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что украинский лидер пытается прикрыться новой «войной» от обвинений в государственной измене.

Напомним, что ранее бывший начальник ГУР Украины Василий Бурба заявил, что в политической элите страны работает «крот», который якобы получает указания от Москвы. Тонкий намек на Зеленского сработал – президент довольно нервно ответил, что это «бред».

Львовский журналист считает, что сейчас глава государства пытается отвлечь внимание от происходящего в стране и поэтому с удовольствием подхватывает американскую ложь о скорой «войне с Россией».

По мнению Дроздова, это всего лишь «дешевые трюки», которые уже давно не работают на Украине.

«Как государственная измена замаячила (…) — так сразу “Путин нападает. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля”», – иронично резюмировал Дроздов.

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