Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности страны к мирным переговорам. Соответствующее заявление появилось на его официальном сайте.

Согласно его заявлению, власти понимают, что такое война и потому «не бряцают оружием». Однако, как он отметил, если кто-то с ружьем придёт, то им есть, чем на это ответить.

Лукашенко указал, что они уже пережили множество невзгод и сейчас они живут относительно приемлемо, и войн не желают. Поэтому, если с ними захотят разговаривать как с мирными людьми, они на это готовы.

Но если для них будут создавать угрозу безопасности, то, как заявил военным Лукашенко, у них должен быть адекватный на это ответ и чёткое понимание, как действовать. Во время обращения к премьер-министру Роману Головченко Лукашенко заявил, что для поддержки армии нужно задействовать любую возможность.

Недавно Александр Лукашенко сообщил, что миграционный кризис может привести к ядерной войне между Россией и НАТО. Он отметил, что если против Белоруссии будут проявлять агрессию, то Россия их не оставит.