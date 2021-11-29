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НАТО перебросил к границам Беларуси десятки тысяч своих военнослужащих, которые являются угрозой не только для РБ и России, но и для Евросоюза, заявил Александр Лукашенко.

В общении с военнослужащими президент Беларуси заявил, что цели Альянса, стягивающего силы к границе страны, до конца еще не раскрыты, однако в том, что это враг, уже не осталось никаких сомнений.

Также Лукашенко призвал военнослужащих не рассматривать ситуацию на границе отдельно от событий, регулярно происходящих в Черном и Балтийском морях, на Украине и в Прибалтике. Все это части единого плана Запада.

Белорусский лидер считает, что целью наращивания сил на границе является не только нападение на Россию и РБ. Кроме того, Соединенные Штаты, Польша и Великобритания вступили в сговор, чтобы развалить Европейский союз.

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