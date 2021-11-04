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Союзное государство и перезагрузка его экономики позволят защитить интересы России и Беларуси в общемировом пространстве, заявил Александр Лукашенко. Белорусский лидер также подчеркнул, что пришло время продолжать движение по пути строительства нового союза.

По словам Лукашенко, перезагрузка экономического пространства будет означать внедрение в него новейших технологий, изменение методологии принятия решений, современных стилей.

Напомним, что в сентябре главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали около 30 программ, которые направлены на унификацию действующего законодательства двух стран в разных областях деятельности. Все эти программы могут быть утверждены до конца текущего года, что позволит продвинуться вперед в создании полноценного союза.

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