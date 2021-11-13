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Процесс интеграции вызывает в России точно такие же споры, как и в Беларуси. Однако обе страны работают как одно государство, а кто вошел в чей состав, совершенно неважно, заявил Александр Лукашенко. Белорусский лидер также отметил, что идея объединения с Западом ему нравится гораздо меньше, так как в этом случае страну будут использовать точно так же, как и Украину.

Кроме того, Лукашенко пояснил, что интеграция не означает потери суверенитета Белоруссии. Поэтому пугать народ утратой независимости не нужно.

«Что Россия вступит в состав Беларуси, а Беларусь в состав России, ну зачем про это говорить? Надо просто делом заниматься и делать», – подчеркнул президент.

Он считает, что после распада СССР многие почему-то не воспринимают идею интеграции, так как считают ее объединением двух стран в одну. Однако в Союзном государства каждая из стран останутся независимыми.

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