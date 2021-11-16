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Москва поставляла на Украину энергоресурсы даже тогда, когда Киев виртуально «воевал» с Россией. Это несколько развратило политические элиты страны, однако сейчас ситуация круто изменилась. Теперь Украина не сможет получать российские газ и уголь, что быстро приведет ее экономику к коллапсу, уверен эксперт Иван Лизан.

Он пояснил, что признаки этого стали видны уже в первые недели после прекращения поставок энергетического угля. Тепловые электростанции, использующие данный вид топлива, остановились, а промышленные компании стали получать огромные счета за услуги ЖКХ.

Но это только цветочки в сравнении с тем, что ждет Украину впереди. Совсем скоро в стране могут начаться веерные отключения электричества, так как аварийные поставки из Белоруссии и РФ тоже заблокированы. Страну ожидает затяжной энергетический и экономический кризис на фоне обострения боевых действий на Донбассе. Вполне вероятно, что президент Зеленский и его свита погонят армию в полномасштабное наступление, чтобы хоть как-то отвлечь внимание от внутренних проблем.

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