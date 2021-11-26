Пресс-конференция президента Украины Зеленского завершилась скандальным эпизодом. На выезде из локации, в которой проводилось мероприятие, главе государства пришлось чуть ли не с боем прорываться сквозь ряды представителей СМИ, которых на пресс-марафон не пригласили, пишет агентство “РИА Новости”.

Журналистов сотрудники охраны президента грубо расшвыривали в стороны. Из-за этого репортер телеканала «Прямой» упала на плитку и ушиблась. Сейчас о ее состоянии ничего не известно. Кроме того, из-за большого количества желающих пообщаться с главой государства возникла сильная давка.

В ходе пресс-конференции Зеленский обвинил своих предшественников – исполнявшего обязанности президента в 2014 году Александра Турчинова и сменившего его Петра Порошенко, в потере Крыма и событиях на Донбассе.