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Курды нанесли по турецкой военной базе превентивный ракетный удар, сообщил портал Avia.Pro. Объект в северной части Ирака подвергся атаке сразу пятью реактивными снарядами, которые, по предварительным данным, были выпущены из кустарной пусковой установки.

Авторы публикации связывают этот удар с намерениями Турции начать наступательную операцию на курдов в Сирии. Анкара сама навлекла на себя серьезные проблемы, однако в Ираке она может жестко ответить курдским вооруженным формированиям. Все дело в том, что на территории САР они имеют мощную поддержку в лице правительственных сил и России. А вот в Ираке им придется столкнуться с турецкими военными подразделениями один на один.

Портал приводит также фотографии пусковой установки. На снимках хорошо видно, что это самодельное приспособление, которое установлено на кузов авто. Впрочем, выпустить пять ракет с его помощью у курдов получилось.

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