Россия вполне может защитить территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР от украинских ударных дронов «Байрактар ТБ2», уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил, что для этой цели РФ достаточно развернуть в Ростовской области зенитно-ракетные комплексы С-400.

Москве даже не придется переходить границу республик Донбасса. ЗРК С-400 помогут создать над всем Донбассом бесполетную зону, а «Байрактары», осмелившиеся ее нарушить, будут элементарно сбиваться. Но, считает Коротченко, России сперва нужно оценить все негативные последствия от такого шага.

Эксперт уверен, что если не защитить Донбасс от беспилотников, то Киев задействует «Байрактары» для уничтожения важных инфраструктурных объектов. Приближается зима и такой ход Украины обречет жителей юго-востока на верную гибель.