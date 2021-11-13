читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия вполне может защитить территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР от украинских ударных дронов «Байрактар ТБ2», уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил, что для этой цели РФ достаточно развернуть в Ростовской области зенитно-ракетные комплексы С-400.

Москве даже не придется переходить границу республик Донбасса. ЗРК С-400 помогут создать над всем Донбассом бесполетную зону, а «Байрактары», осмелившиеся ее нарушить, будут элементарно сбиваться. Но, считает Коротченко, России сперва нужно оценить все негативные последствия от такого шага.

Эксперт уверен, что если не защитить Донбасс от беспилотников, то Киев задействует «Байрактары» для уничтожения важных инфраструктурных объектов. Приближается зима и такой ход Украины обречет жителей юго-востока на верную гибель.

Вам может понравиться

Самолеты-шпионы НАТО снова прощупывали обстановку в Крыму

За последние несколько дней у границ России в Крыму появлялись самолет-разведчик французских ВВС С-160G, а также две американские воздушные машины – P-8А Poseidon и RC-135. По мнению экспертов, НАТО продолжает

Польское Минобороны показало военных с гранатометами на границе с Беларусью

Белоруссия бряцает оружием на границе с Польшей, заявила официальная Варшава. Министерство обороны опубликовало в Сети видеозапись, на которой видны люди в форме пограничников РБ с гранатометами и снайперскими винтовками. Ведомство

Британский генерал Картер заявил о возможном начале “случайной” войны между Россией и Западом

Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер высказался об отношениях России и Запада. Его слова передает издание Daily Express. Как считает Картер, эти взаимоотношения даже более напряжённые, чем это
  • Анна
  • 13.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 ноября – облачно с прояснениями, до 4 °C | город Мытищи: погода, 13 ноября – небольшой снег, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 ноября – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 ноября – переменная облачность, до 2 °C | Королев: погода, 13 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 13 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | Армавир: погода, 13 ноября – ясно, до 11 °C |