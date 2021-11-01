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Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Украина и Турция заслуживают наказания за атаку беспилотника «Байрактар» на Донбассе. По его словам, именно Анкара виновата в этом ударе, так как увлеклась заигрываниями с Киевом.

Коротченко считает, что с Турцией нужно вести себя предельно аккуратно, не применяя сильного давления и не делая резких выпадов в ее сторону. Такой подход может лишь негативно повлиять на ситуацию и обострить отношения. Анкара сама поймет свою неправоту и предпримет меры, чтобы больше такого не повторялось.

С Киевом же нужно действовать жестко и решительно. Чтобы решить проблему с беспилотниками, достаточно объявить бесполетную зону над Донбассом и сбивать любые воздушные объекты, появляющиеся на его территории. Сразу же после этого полеты прекратятся сами собой.

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