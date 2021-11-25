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23 ноября 1942 года состоялось событие, приведшее к перелому в Великой Отечественной войне. Под Сталинградом Красная армия окружила группировку немецко-фашистских войск численностью в 284 тысячи военнослужащих. Спустя два месяца ожесточенных боев она была уничтожена.

Многие официальные документы о событиях под Сталинградом до сих пор остаются засекреченными. Поэтому в Сети то и дело появляются новые мифы и легенды, искажающие исторические факты.

Так, доцент Игорь Минтусов, ранее занимавший пост консультанта по имиджу первого российского президента Бориса Ельцина, обвинил Советский союз в уничтожении 95 процентов личного состава 6-й армии, которой руководил фельдмаршал Фридрих Паулюс.

Минтусов почему-то не упоминает многочисленные преступления немецких захватчиков, а жалеет их, хотя в ходе оккупации Сталинграда и области они убили и зверски замучили 555,7 тысяч мирных жителей. Кроме того, в августе 1942 года фашисты провели бомбардировку города, уничтожив 40 тысяч человек.

При этом СССР насколько это было возможно гуманно отнесся к пленным немцам. Советские военные развернули несколько полевых госпиталей, в которых фашистов лечили от сыпного тифа и ранений, передавали им продукты питания из стратегических запасов. Однако такие, как Минтусов о подобных вещах не знают. Они находятся под влиянием «Черной книги коммунизма», изданной на Западе и содержащей множество подобных фальшивых фактов.

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