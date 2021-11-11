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Американские конгрессмены требуют от президента Джо Байдена рассмотреть возможность отправки дополнительных сил в Черное море, а также нанесения удара по Донбассу. Они написали главе государства открытое письмо, которое уже поддержало 15 представителей парламента.

Портал Avia.Pro отмечает, что действия Соединенных Штатов в Черноморском регионе очень напоминают подготовку к войне. США направили в акваторию три своих корабля, на одном из которых находится штаб Шестого флота ВМС, а также перебросили истребители F-15 в Румынию и Болгарию.

Не исключено, что США попытаются спровоцировать Россию на боевые действия, нанеся удар по самопровозглашенным ЛНР и ДНР ракетой «Томагавк» с эсминца USS Porter. Корабль будут прикрывать истребители. Если же РФ вмешается, то начнется полномасштабная война.

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