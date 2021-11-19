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Американская Демократическая партия по ошибке втиснула кадры с изображением российского самолета в видеоролик в поддержку своего законопроекта. На телеканале Fox News выразили серьезные сомнения в компетентности политиков.

Речь в ролике шла об инфраструктурном проекте, который разрабатывается по инициативе президента Соединенных Штатов Джо Байдена. В нем представители комитета Демократической партии рассказали, что принятие законопроекта позволит улучшить работу общественного транспорта в стране, а также повысить уровень обслуживания в аэропортах. Вот тут-то и появился самолет «Аэрофлота».

На канале Fox News выступил представитель Республиканской партии Макс Берг, который заявил, что российский самолет немного странно выглядит в данной видеозаписи. Он также отметил, что Конгресс должен провести расследование по этому случаю, чтобы установить адекватность и компетентность коллег.

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