Экс-командир националистического батальона «Айдар» (запрещен на территории РФ) Сергей Мельничук пообщался с журналистами телеканала НТВ в передаче «Новые русские сенсации». Он фактически признался в многочисленных убийствах украинцев и русских, но потом опроверг все сказанное в интервью.

По словам Мельничука, именно он командовал захватом населенных пунктов Новосветловка и Хрящеватое, а также операцией у города Счастье по взятию под контроль моста.

Также Мельничук не особо испытывая угрызения совести заявил, что убивал русских людей, а также украинцев, которые выступали на независимость от Киева.

Через время бывший комбат заявил в социальной сети Facebook, что ничего такого не говорил. Он призвал «силой разобраться с Донбассом и Россией» и подчеркнул, что готов прямо сейчас возглавить борьбу с ними с автоматом в руках.