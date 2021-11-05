Представители американских ВМС отметили, что офицеры, управлявшие экипажем субмарины, врезавшейся в подводную гору в акватории Южно-Китайского моря, были отстранены от своих должностей.

Карл Томас, вице-адмирал ВМФ Соединенных Штатов, сообщил, что этого происшествия можно было бы не допустить – для этого офицерам требовалось лишь принимать взвешенные решения и следовать всем нужным процедурам. Указывается, что своих постов лишились 3 высших офицера подводной лодки, включая ее капитана.

Ранее журналисты сообщили о том, что американская АПЛ столкнулась с неизвестным объектом. Данный инцидент случился в рамках погружения. В итоге различные травмы получили одиннадцать военных. Эксперты предполагают, что причиной столкновения стало решение командования отключить гидроакустический комплекс, чтобы не выдать свое местоположение.